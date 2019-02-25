23 февраля на границе Колумбии и Венесуэлы состоялось шумное шоу с подрывом американской гуманитарной помощи, кадры которого облетели весь мир. За этим должны последовать дальнейшие акты написанного в Вашингтоне сценария по свержению законного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. И о них — правда, пока без конкретики — уже объявили госсекретарь США Майк Помпео и так называемый временный президент Венесуэлы Хуан Гуайдо.

Прорыв конвоя автомашин на территорию Венесуэлы из колумбийского городка Кукута, куда США свезли несколько тонн гуманитарного груза, был анонсирован чуть ли не за неделю. Гуайдо объявил, что «23 февраля гуманитарная помощь поступит в Венесуэлу в любом случае». Такая уверенность заинтриговала всё мировое сообщество. Особенно учитывая, что законный президент Николас Мадуро отверг любую американскую помощь, венесуэльские власти перекрыли пограничные мосты и подтянули к границе с Колумбией подразделения вооруженных сил и полиции. Было очевидно, что Гуайдо и его американские кураторы будут пытаться спровоцировать конфликт, чтобы использовать его как повод для дальнейшей эскалации кризиса. В том числе, вероятно, и для прямого вооруженного вторжения с целью смещения Мадуро.

Так и случилось. Три из четырех грузовиков с гуманитарной помощью были сожжены на мосту, соединяющем две страны. Венесуэльские военные применили слезоточивый газ против толпы «добровольцев», которые будто бы случайно оказались на этом месте. Они якобы хотели содействовать мирному проезду гуманитарной помощи на венесуэльскую территорию, но при этом почему-то пытались забрасывать полицейский кордон камнями. По данным колумбийских властей, около 300 «добровольцев» пострадало от слезоточивого газа.

За этой картиной «насилия со стороны венесуэльских военных», кроме самого Гуайдо, наблюдали тоже как бы случайно оказавшиеся в Кукуте президенты Чили и Парагвая Себастьян Пиньера и Марио Абдо Бенитес, а также глава Организации американских государств Луис Альмагро. Их присутствие вполне понятно: у шоу должны быть авторитетные свидетели, чьи показания лягут в основу дальнейших «активных мероприятий», как их называют союзники Гуайдо.

Реакция США на события на границе между Колумбией и Венесуэлой была стремительной.

Госсекретарь Майк Помпео в своем Twitter написал: «США осуждают нападения на гражданских лиц в Венесуэле, совершенные головорезами Мадуро. США предпримут меры против тех, кто противится мирному восстановлению демократии в Венесуэле. Сейчас настал момент действовать в поддержку потребностей отчаявшегося венесуэльского народа».

Остается только догадываться, что именно предпримут Соединенные Штаты, учитывая, что ранее президент Трамп говорил о том, что «рассматриваются все опции».

Хуан Гуайдо в своем заявлении после инцидента на границе тоже говорит о «разных опциях». «Сегодняшние события заставляют меня принять решение: официально заявить международному сообществу, что у нас должны быть открыты все возможности для освобождения моей родины, которая борется и будет продолжать бороться», — написал Гуайдо в Twitter. Он добавил, что в понедельник, 25 февраля, он встретится в столице Колумбии с «союзниками из международного сообщества для определения предстоящих действий по восстановлению демократии».

Судя по всему, главным представителем этих «союзников» будет спецпредставитель США по Венесуэле Эллиот Абрамс, который, как сообщалось, тоже должен был приехать в Колумбию к моменту попытки «гуманитарного» прорыва венесуэльской границы. В любом случае в совещании с Гуайдо примет участие руководство Колумбии, которая играет ключевую роль в венесуэльских событиях. Неслучайно президент Мадуро назвал президента Колумбии Ивана Дуке «дьяволом». Около недели назад Дуке посетил Вашингтон и был принят президентом Трампом. Стороны сошлись во мнении, что «дни Мадуро сочтены».

Обращает на себя внимание то обстоятельство, что Гуайдо, совершенно не опасаясь быть обвиненным в пособничестве иностранному вмешательству в дела Венесуэлы, открыто пишет, что вместе с иностранными союзниками он намерен обсуждать, как «организовывать предстоящие действия внутри страны». «Внутреннее и внешнее давление имеют решающее значение для освобождения», — отметил он.

Есть серьезные опасения, что Гуайдо, как «законный президент», признанный Соединенными Штатами, запросит военной помощи у США и их союзников из так называемой «Группы Лимы». Получается, всё это шоу на границе преследовало только одну цель — продемонстрировать «кровожадное лицо тирании Мадуро, который не допускает гуманитарную помощь к нуждающимся в ней венесуэльцам».

После того как был сорван очевидный план США по быстрому отстранению Мадуро от власти, тезис о «гуманитарной катастрофе» в Венесуэле стал стержнем антивенесуэльской риторики США, вокруг которого, думаю, будут строиться в ближайшей перспективе все акции Вашингтона против законного правительства Боливарианской Республики. К сожалению, надо констатировать, что шоу на венесуэльско-колумбийской границе американцам удалось и формальный повод обсуждать способы «силовой» доставки гуманитарных грузов в Венесуэлу у них есть. Вопрос о прямом вооруженном вторжении США остается в силе. Особенно с учетом того, что, по данным кубинских властей, США перебрасывают к Венесуэле подразделения морской пехоты и спецназа.

Автор — эксперт Российского института стратегических исследований