Умер бывший президент Сейшел

Экс-президент Сейшельских Островов Франс Альбер Рене скончался в возрасте 83 лет. Он находился во главе республики на протяжении 27 лет.

По данным Сейшельского информационного агентства, Рене скончался в среду в одной из больниц Сейшел. Несколько недель назад он был госпитализирован. Причина его госпитализации не уточнялась.

Рене был провозглашен президентом в результате бескровного переворота в 1977 года. Под руководством его партии Прогрессивный фронт народа Сейшел государство добилось одного из самых высоких в Африке уровня жизни и лучшей системы социального обеспечения. В феврале 2004 года Рене подал в отставку.