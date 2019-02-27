Кузнецова поддержала идею о запрете кальянных для детей

Уполномоченный при президенте России по правам ребенка Анна Кузнецова поддержала инициативу Удмуртии о запрете посещения детьми кальянных.

«Знаю, что были обращения от родителей, которые сигнализировали о проблеме и просили принять соответствующие меры. Считаю, что это хорошая инициатива и достойна тиражирования в других регионах», — цитирует Кузнецову «РИА Новости».

27 февраля пресс-служба Государственного совета Удмуртии сообщила, что депутаты регионального парламента приняли закон, согласно которому кальянные заведения были включены в перечень мест, в которых несовершеннолетним находиться запрещено.

31 января депутат Госдумы Виталий Милонов выступил с инициативой запретить кальяны и заведения, где они предлагаются клиентам. По мнению народного избранника, кальян — это «неприличный вид сексуальных взаимоотношений с сатаной». Милонов добавил, что этот курительный прибор по количеству содержащихся в нем отравляющих веществ хуже, чем «Беломор», по «некоторым параметрам — превышение в 200 раз».