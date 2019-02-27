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Волонтеров обучат в Челябинске к саммитам ШОС и БРИКС

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Набор и подготовку волонтеров организуют в Челябинске в преддверии саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Проверить свои навыки добровольцы смогут на мероприятиях в других городах.

Чтобы стать участником «Команды 2020», потенциальные волонтеры должны хорошо знать иностранный язык. Также организаторы оценят владение информацией о культурах разных стран мира. Волонтеров будут задействовать в службе организации питания, аккредитации, службе навигации и безопасности саммитов ШОС и БРИКС в 2020 году. Об этом пишет 1obl.ru.

Горожане, решившие стать волонтерами, смогут также подать заявки на участие в международных экономических форумах в Санкт-Петербурге и Владивостоке.

Летом 2020 года в Челябинске пройдут саммиты Шанхайской организации сотрудничества и стран БРИКС. В городе строят гостиницы, здание аэропорта, также планируется благоустройство набережной реки Миасс.

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