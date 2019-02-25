Челябинские власти запретили строить ГОК на горе Круглой в Миассе

Глава Челябинской области Борис Дубровский потребовал остановить строительные работы на горе Круглой недалеко от Миасса, где планировалось возвести горно-обогатительный комбинат. Для начала проекта необходимо провести геологоразведку.

Дубровский отметил, что важно учитывать все риски, и прежде всего экологические. Инвесторы должны неукоснительно соблюдать законодательство и все процедуры.

При этом губернатор, слова которого приводит портал 1obl.ru, назвал недопустимым тот факт, что в районе горы сейчас без каких бы то ни было разрешений ведется капитальное строительство. Процесс должен быть немедленно прекращен, сказал Дубровский.

Ранее жители Миасса выступили против появления нового промышленного предприятия, поскольку оно будет располагаться вблизи города и поселков. Кроме того, экологическая документация на этот проект не была опубликована.

Ранее сообщалось, что в Челябинске начала цвести река Миасс. В насыщенный зеленый цвет воду окрасил химикат уранин. Его используют для поиска утечки в трубах. Он безопасен. Специалисты отметили что, если зеленка окрасила воду, значит, в нее попадают канализационные стоки.