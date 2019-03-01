Многочисленные реформы дорожной отрасли, начиная с упразднения дорожных фондов в 2001 году и заканчивая их последующим частичным восстановлением, пока не привели к радикальной смене ситуации, хотя в ряде регионов наблюдаются заметные изменения к лучшему. Более того, на российских дорогах правят бал главным образом сильно подержанные российские автомобили и иномарки, эксплуатация которых зачастую небезопасна.

Сочетание двух негативных факторов — низкого качества дорог и износа эксплуатируемых автомобилей — порождает высокую аварийность, приводящую к многочисленным человеческим жертвам.

Нельзя сказать, что для улучшения ситуации на дорогах вообще ничего не делается. Благодаря ряду мер, число погибших в ДТП в 2018 году снизилось по сравнению с 2000 годом с 25 594 до 16 600 человек, число раненых — с 179 401 до 168 146 человек. Однако эти цифры всё равно ужасают: за один год на российских дорогах гибнет больше людей, чем за 10 лет участия Советской армии в войне в Афганистане.

Можно, конечно, утешать себя мыслью о том, что в мире есть страны, где смертность на дорогах многократно выше. Так, в Индии в результате ДТП гибнет не менее 150 тыс. человек в год, в Китае, по различным сведениям, от 58 тыс. до 160 тыс., в США — около 40 тыс. человек. Однако и население этих государств значительно превышает российское. В то же время в странах Западной Европы, на которые в этом плане нам и следует ориентироваться, число погибших и пострадавших в ДТП значительно ниже, чем в России.

Вполне понятно и оправданно желание руководства страны и местных властей снизить аварийность на дорогах. Однако средства, которые для этого используются, порой вызывают в обществе острые дискуссии.

Вот недавний пример. 14 декабря прошлого года правительство РФ поручило МВД и Минтрансу подготовить предложения по изменению Кодекса об административных правонарушениях. В частности, до 1 марта этого года соответствующие ведомства должны представить предложения по внесению изменений, устанавливающих административную ответственность за превышение скорости на величину не менее 10, но не более 20 км/ч.

Предположим, вы едете по дороге, на которой установлен знак, ограничивающий максимальную скорость движения 60 км/ч. Согласно действующему законодательству, вы будете привлечены к административной ответственности в том случае, если скорость движения вашего автомобиля составит 80 км/ч и выше. По новым правилам, если они вступят в силу, вы подвергнетесь наказанию, если будете двигаться со скоростью 70 км/ч.

Многие считают, что предлагаемые новации разумны. В самом деле, если установлен знак ограничения скорости 60 км/ч, зачем ехать со скоростью 79 км/ч? По их мнению, предлагаемые меры повысят дисциплину водителей и снизят аварийность. Вполне возможно, что это действительно так и будет. Однако большинство водителей — люди вполне разумные, дорожащие собственной жизнью и жизнью окружающих. Конечно, встречаются и злостные нарушители, для которых пронестись со скоростью молнии на своем болиде на глазах у изумленных водителей, пешеходов и сотрудников ГИБДД — «дело чести, доблести и геройства».

Но на таких людей не подействуют вообще никакие меры, кроме лишения водительских прав. В данном случае речь не о них. Обычно водители движутся со скоростью, соответствующей дорожным условиям, таким образом, чтобы не «выпадать» из общего потока. Если, например, при ограничении скорости 60 км/ч большинство автомобилей движутся со скоростью 75 км/ч, что по нынешним правилам допустимо, вам нет никакого смысла ехать медленнее других, поскольку вас будут постоянно обгонять, подрезать и в конце концов вы попадете в ДТП. Вообще одно из условий безопасного вождения — быть «как все», не выделяться из общей массы водителей ни излишней стремительностью, ни раздражающей тихоходностью.

Поэтому неудивительно, что больше всего превышений скорости приходится на такие участки дорог, где ограничения установлены без достаточных на то оснований. Скажем, на одной из платных магистралей, где разрешенная скорость составляет 110 км/ч, установили временные знаки ограничения скорости: 90 км/ч, 70 км/ч и 50 км/ч. Рядом с последним знаком была установлена камера, фиксирующая превышение. Многие водители эти знаки игнорировали и продолжали двигаться со скоростью свыше 100 км/ч, после чего подвергались внушительным штрафам. Но дело здесь, по-видимому, не в безответственности водителей, а в том, что они не видели объективных факторов, требующих снижения скорости.

В таких случаях невольно возникает мысль, что цель принимаемых мер — не столько обеспечение безопасности движения, сколько наполнение региональных бюджетов. Таким образом, российские дороги могут превратиться в своеобразное «поле чудес» из сказки Карло Коллоди «Приключения Пиноккио», откуда без особых усилий можно выкачивать значительные средства.

В настоящее время на наших трассах практикуется несколько странная форма «государственно-частного партнерства»: камеры фиксации нарушений ПДД сдаются в аренду коммерческим фирмам и частным лицам, которые затем получают процент от оплаченных штрафов. Естественно, в основе деятельности этих «предпринимателей» лежит отнюдь не желание обеспечить безопасность движения, а стремление к получению максимальной прибыли. Эта практика сама плодит многочисленные конфликты. Она чем-то напоминает так называемые откупы во времена, предшествующие Великой французской революции, когда государство передавало часть своих функций по сбору налогов и прочих податей частным лицам, которые зарабатывали на этом немалые деньги. Уместно отметить, что в правительстве РФ уже обеспокоились данной ситуацией и готовятся принять меры по ее исправлению.

Вообще же любому изменению действующего законодательства должно предшествовать тщательное изучение сложившейся правоприменительной практики и возможных последствий такого шага. Только проверив обоснованность установки всех знаков ограничения, можно принимать решение о наказуемом пороге скорости.

Следовало бы, в первую очередь, подумать о других факторах снижения аварийности на дорогах, прежде всего, о повышении качества транспортной инфраструктуры. Это, конечно, неизмеримо сложнее, чем снижать допустимое превышение скорости или подкарауливать автовладельцев с частными треногами в самых неожиданных местах. Но ведь и результаты будут совсем другие.

Думаю, в этой ситуации следовало бы исходить из презумпции добросовестности граждан. На мой взгляд, необоснованные подозрения и ужесточение наказаний способно привести к росту социальной напряженности.

Было бы неплохо посоветоваться с самими водителями, с тем чтобы узнать их мнение по данному вопросу. Ведь в конечном итоге все преобразования в дорожной сфере должны осуществляться исключительно в их интересах.

Автор — заслуженный юрист Российской Федерации, адвокат, доктор юридических наук, профессор

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