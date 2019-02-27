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Голикова сообщила о повышении возраста впервые рожающих россиянок

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Фото: ТАСС/Александр Рюмин
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Россиянки стали рожать первого ребенка в возрасте от 26 до 35 лет. На более ранний возраст приходятся только 45% первых родов, сообщила российский вице-премьер РФ Татьяна Голикова на совещании президента РФ Владимира Путина с правительством.

В 2000-х годах первые дети появлялись у женщин в возрасте до 25 лет включительно. На этот возраст приходилось 60% родившихся детей, уточнила она.

«Возрастная граница первых рождений сдвинулась на отрезок от 26 до 35 лет, а это значит, что потенциал вторых и последующих рождений сокращается», — цитирует Голикову ТАСС.

По мнению вице-премьера, в ряде случаев это связано с тем, что мужчины и женщины стараются получать образование и хорошую работу. Она выразила надежду, что принимаемые государством меры изменят демографическое поведение семей.

20 февраля президент России Владимир Путин призвал в ходе послания Федеральному собранию добиться возобновления естественного прироста населения. По его словам, переломить негативные тенденции удалось в начале 2000-х, когда казалось, что сделать это вообще невозможно.

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