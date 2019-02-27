Проект «Умный город» запустили в Ялте

В Ялте стартовала подготовка конкурсной документации для проекта «Умный город» в рамках концессионного соглашения. Об этом сообщил помощник главы администрации города Эдуард Онацкий.

Речь идет о мероприятиях по сбору, хранению, обработке и передаче информации в цифровой форме во всех сферах социально-экономической деятельности Ялты. «Проект позволит усовершенствовать доступность и качество предоставления государственных услуг для граждан, а также получение достоверной информации и сведений в различных сферах», — пояснил он, передает Крыминформ. Будет создана единая интеллектуальная транспортная система.

Ранее сообщалось, что власти Севастополя предлагают присоединить музей-заповедник «Херсонес Таврический» к всероссийскому проекту «Умный город». Это позволит горожанам проходить на территорию без документов. Предложение о включении во всероссийский проект цифровизации направили администрации музея.