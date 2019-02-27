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Зюганов вступился за спрятавшего активы и лишившегося мандата Грудинина

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Александр Казаков
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Лидер КПРФ Геннадий Зюганов выразил поддержку предпринимателю и бывшему кандидату в президенты России Павлу Грудинину, который 26 февраля лишился мандата депутата подмосковного города Видное.

В комментарии «РИА Новости» политик заявил, что с Грудининым «сводят счеты», а лишение мандата произошло по «политическим соображениям». Он также усомнился в том, что бизнесмену нужно вернуть мандат.

Грудинина лишили депутатсткого мандата на закрытом заседании 26 февраля. Это решение поддержали 11 из 13 парламентариев, присутствовавших на заседании. При этом с должности председателя совета депутатов Видного политика сняли еще 14 февраля.

По словам нового председателя городского совета депутатов Игоря Коршакова, решение о лишении политика депутатских полномочий было принято на основании представления прокуратуры. Подробности он не привел, однако, по словам Зюганова, речь идет о неких офшорах.

В то же время, как сообщает РЕН ТВ, не так давно вскрылась информация о белизских офшорах Грудинина. В 2018 году в ходе бракоразводного процесса политика с супругой Ириной, с которой он прожил вместе 37 лет, выяснилось, что перед разделом имущества он «спрятал» свои активы.

По закону Ирина Грудинина имеет право на половину всего нажитого имущества, в том числе и на 22% ЗАО «Совхоз имени Ленина» (44% предприятия принадлежит его директору Павлу Грудинину напрямую). Однако оказалось, что 20% акций совхоза принадлежит ООО «Универсальная финансовая компания» (УФК), владельцем которой, в свою очередь, является зарегистрированная в Белизе офшорная компания BONTRO LTD (ее бенефициар — Грудинин). Сразу после заявления о разделе имущества компания УФК объявила о ликвидации, а в Сети появилась копия документа, подтверждающая, что предприниматель выписал доверенность на управление белизским офшором на имя своего приятеля Сергея Выблого.

Грудинин участвовал в выборах президента России в марте 2018 года. Тогда же появилась информация о том, что он представил в Центризбирком недостоверные сведения о доходах. Декларацию он подал в ЦИК 28 декабря и в ней указал пять счетов и сведения о ценных бумагах, а также пояснил, что сейчас не хранит средства в иностранных банках. Однако у него оставалось четыре незакрытых счета в Швейцарии и Австрии.

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