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Родители школьников сдали ЕГЭ

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Фото: РИА Новости/Александр Кряжев
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В российских регионах прошел ЕГЭ для взрослых. Родители школьников получили возможность сдать экзамен, в точности повторяющий тот, что предстоит их детям.

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К акции присоединились более 50 регионов, говорится в сообщении на сайте Рособрнадзора. Некоторые попросили продлить ЕГЭ для взрослых до середины марта из-за большого числа желающих.

Кроме родителей будущих выпускников в экзамене приняли участие известные артисты и чиновники. В частности, в Москве экзамен сдали глава Рособрнадзора Сергей Кравцов, артистка Елена Борщова и депутат Госдумы Геннадий Онищенко (он пообещал поделиться опытом со своими десятью внуками).

Все взрослые, сдававшие экзамен в Москве, справились с заданием, заявил председатель региональной предметной комиссии ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский. Большинство получили 24–25 баллов из 28 возможных.

Государственную итоговую аттестацию (ГИА) для 11-х классов в Москве в 2019 году пройдут свыше 90 тыс. человек. Более 60 тыс. из сдающих являются выпускниками текущего года. Кроме того, в ГИА принимают участие и завершившие освоение какого-либо предмета, и выпускники прошлых лет.

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