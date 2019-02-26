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Бывшего полковника ФСБ и экс-сотрудника «Лаборатории Касперского» признали виновными в госизмене

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Московский окружной военный суд приговорил бывшего сотрудника Центра информационной безопасности Федеральной службы безопасности (ФСБ) Сергея Михайлова к 22 годам колонии. Его признали виновным в передаче секретной информации иностранным спецслужбам.

Также Михайлова лишили звания полковника ФСБ и оштрафовали на 400 тыс. рублей.

Еще один фигурант дела, сотрудник «Лаборатории Касперского» Руслан Стоянов, приговорен к 14 годам колонии, передает «РИА Новости». Его лишили звания майора милиции и назначили 150 тыс. рублей штрафа. Из-за секретности дела слушания были закрытыми, уточняет агентство.

Дело еще двух фигурантов — подчиненного Михайлова Дмитрия Докучаева и бизнесмена Георгия Фомченкова — выделено в отдельное производство.

Об аресте Стоянова источники сообщили в январе 2017 года. Подробности не раскрывались, но СМИ утверждали, что это может быть связано с делом одного из заместителей главы центра информационной безопасности (ЦИБ) ФСБ.

По версии следствия, Михайлов в 2011 году через посредников передал сотрудникам ФБР сведения, связанные с делом основателя и гендиректора процессинговой компании Chronopay Павла Врублевского. Диск с данными передавал Стоянов, вылетевший в США на международную конференцию, пишет Znak.com.

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