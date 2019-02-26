Во Вьетнаме готовятся к встрече Трампа и Ким Чен Ына

Лидер Северной Кореи Ким Чен Ын прибыл во Вьетнам на поезде ранним утром 26 февраля.

Поезд прибыл на станцию Донг-Данг в провинции Лонг-Сон. По прибытии Ким Чен Ын пересел на автомобиль и отправился по направлению к вьетнамской столице Ханою. Для этого власти Вьетнама перекрыли автотрассу от приграничной станции Донгданг до Ханоя.

Там 27-28 февраля пройдет двусторонняя встреча лидеров КНДР и США Ким Чен Ына и Дональда Трампа.