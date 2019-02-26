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В Роструде напомнили о следующей четырехдневной рабочей неделе

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин
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Следующая рабочая неделя будет четырехдневной, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости (Роструде). Три выходных дня положены россиянам в связи с празднованием Международного женского дня.

«8 марта, приходящееся в этом году на пятницу, является нерабочим праздничным днем», — напомнил замглавы ведомства Иван Шкловец. А 9 и 10 марта по календарю — выходные дни. «Соответственно, предпраздничная рабочая неделя продлится четыре дня с 5 по 7 марта включительно», — цитирует чиновника во вторник, 26 февраля, «Интерфакс».

Предпраздничный рабочий день, который придется на 7 марта, будет короче на один час, добавили в ведомстве.

Дополнительный выходной день в связи с празднованием 23 февраля, выпавший в этом году на субботу, перенесли на 10 мая, напомнил Шкловец.

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