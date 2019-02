Названа дата премьеры балета на музыку Rolling Stones

Премьера балета на музыку группы Rolling Stones в Мариинском театре (Санкт-Петербург) состоится 26 марта. Постановку покажут на второй сцене театра в рамках вечера «Творческая мастерская молодых хореографов».

Хореографом постановки выступила артистка Американского театра балета Мелани Хамрик. Музыка прозвучит в редакции вокалиста Rolling Stones Мика Джаггера, сообщает телеканал «78». В саундтрек вошли такие хиты, как Paint It Black, You Can’t Always Get What You Want и She’s a Rainbow.

В декабре стало известно, что после российской премьеры балет покажут американским зрителям в Линкольн-центре в Нью-Йорке.

Rolling Stones существуют с 1962 года. За это время группа выпустила порядка 50 студийных и концертных альбомов, которые разошлись общим тиражом более 250 млн копий. Последняя пластинка Blue & Lonesome, записанная за три дня, вышла в начале декабря 2018 года. Логотип группы (изображение рта с высунутым языком) в октябре был признан самым популярным изображением для дизайна футболок всех времен.