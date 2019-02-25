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Принц Гарри пошутил по поводу своего отцовства

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Фото: REUTERS/Facundo Arrizabalaga
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Принц Гарри пошутил по поводу своего отцовства во время поездки в Марокко совместно с герцогиней Сассекской Меган Маркл.

В ходе визита будущие родители посетили лицей в городе Асни, где пообщались с учащимися и педагогами, один которых решил поздравить герцогиню с беременностью, на что ее супруг «отреагировал с удивлением», пишет The Sun.

«Что, ты беременна? Это мое?» — спросил Гарри, на что Меган, находящаяся на седьмом месяце беременности, со смехом ответила: «Сюрприз!».

Пара развеселила присутствующих своим чувством юмора и провела время в приятной обстановке. Одна из студенток позже нарисовала хной на руке герцогини три цветка. Как рассказала девочка, изображение символизирует райское растение, которое приносит удачу матери и ребенку.

Королевская чета пребывала в Марокко в период с 23 по 24 февраля. Там они познакомились с образовательными программами для детей, посетили конно-спортивный клуб, кулинарные уроки и не только.

23 января стало известно, что Меган решила сделать для будущего ребенка гендерно-нейтральную детскую, а стены помещения покрасить веганской краской. Рождение первенца пара ожидает уже весной этого года. На протяжении всей беременности герцогиня следует строгой веганской диете и даже убедила своего супруга есть меньше мяса.

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