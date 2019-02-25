Бывшему руководству компании-поставщика для РЖД грозит до 9 лет лишения свободы

В Чертановском суде Москвы начались прения сторон по делу о растрате 139,9 млн рублей бывшим руководством НК «Бердяуш» (ныне «ПНК-Урал») — крупного поставщика щебня для РЖД.

Как пишут «Аргументы недели», на скамье подсудимых оказались номинальный гендиректор компании Дмитрий Супрун, юрист Екатерина Краснихина и экономист Елена Дорожевич. Гособвинение требует для них четыре, восемь и девять лет лишения свободы соответственно. При этом главный фигурант дела — экс-сотрудник РЖД, бизнесмен и предполагаемый организатор хищения Сергей Вильшенко — в настоящее время скрывается за границей.

По данным издания, предприниматель Артем Чайка приобрел «Бердяуш» в 2014 году именно у Вильшенко. Тогда же бизнесмен привлек для развития компании многомиллиардные кредиты под личное поручительство, а Вильшенко обязался сформировать управленческую команду. Тем не менее позднее выяснилось, что менеджеры Вильшенко занимались выводом денег в подставные фирмы: они формировали фиктивные долги перед контрагентами, существенно снизили выручку компании и фактически лишили ее функции перевозки щебня.

После этого новый собственник сменил управленческую команду, обеспечил выплаты по всем задолженностям и провел внутренний аудит, который выявил фиктивные контракты на страхование и экспедирование грузов.

Более того, оказалось, что не был выполнен еще один пункт соглашения, заключенного с Вильшенко. Последний в обмен на 20-процентную долю в капитале «ПНК-Урал» обязался передать Чайке 80% долей в своих компаниях, чтобы укрепить совместный бизнес и увеличить масштабы деятельности, однако этого сделано не было.

Кроме того, после продажи акций ПНК частному инвестору стало известно, что из компании выведена значительная часть вагонного парка. При этом перевозки щебня, исполнители которых определялись конкурсным путем, осуществляли компании, аффилированные с Вильшенко.