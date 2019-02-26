С января этого года ситуация со сбором, вывозом и переработкой мусора в стране должна была измениться. Реформа, к которой долго готовили общественность, стартовала. Однако по факту россияне получили лишь увеличенные суммы в квитанциях об оплате коммунальных услуг. Не случайно президент России Владимир Путин в ходе послания Федеральному собранию дал «Общероссийскому народному фронту» (ОНФ) прямое поручение — продолжить гражданский контроль за проведением «мусорной реформы». 1 марта мы представим доклад, в котором постараемся дать объективную картину происходящего по всей стране, а также доложим главе государства о ходе реформы и представим наши предложения.

В ОНФ открыта круглосуточная «горячая линия», на которую поступают звонки со всей страны. Больше всего жалоб получаем из Центрального федерального округа. Главная проблема заключается в том, что люди не понимают, почему цена на вывоз отходов увеличилась. Условно говоря, если раньше это было 120–150 рублей, то теперь некоторые семьи вынуждены платить до 500–600 рублей. При этом, когда человек выходит в свой двор, то зачастую не видит никаких изменений: контейнерная площадка выглядит так же, новые баки не появились, а в ряде регионов в период новогодних праздников вообще прекратился вывоз мусора. Это недопустимо, поскольку такой подход девальвирует большой пласт работы по выполнению задачи, поставленной в национальном проекте «Экология».

А ведь изменения должны быть заметны глазу. Предполагалось, что в 2019 году во дворах появятся цивилизованные контейнерные площадки, сбор отходов станет раздельным и начнут внедряться новые мощности по переработке мусора. Вся система должна работать для того, чтобы природа получала меньший урон, а качество жизни в городах неуклонно росло. Пока же у людей есть только платежка и «витрина» мусорной реформы выглядит в большинстве случаев неприглядно.

Хочу отметить, что так происходит не везде. Есть опыт Ярославской и Тульской областей, где мы зафиксировали позитивные примеры: там есть новые контейнерные площадки, баки, мусороперерабатывающие заводы. В Нижегородской области по всем экологическим стандартам построен современный сортировочный комплекс. Но это только разовые примеры, а в большинстве своем мусор вывозится прежними методами и примерно туда же, однако за это людям предлагают платить больше.

Что мы получили в итоге? Обращаясь с посланием Федеральному собранию, президент упомянул «мутные конторы», когда в сферу обращения с отходами приходят люди, зарегистрировавшие свой бизнес в декабре прошлого года с уставным капиталом 10 тыс. рублей. Они претендуют на то, чтобы взымать повышенную плату. Это недопустимо.

Сейчас мы изучаем подобные случаи. Там, где ведется осмысленная работа, можно выстраивать диалог с людьми и объяснять, за что они платят, куда попадают их отходы. Есть регионы, где к размеру тарифа подошли ответственно, а где-то он взят с потолка и такими вопросами уже занимается ФАС, проводятся ревизии по конкурсам, на которых выбирали региональных операторов.

Еще одна проблема — информационная кампания, которая в большинстве субъектов была проведена некачественно. В результате у людей возникло огромное количество вопросов, и на них надо дать ответы. А там, где допущен очевидный авантюризм в этом вопросе, надо остановиться, все пересмотреть, вернуть людям деньги и начать готовиться нормально. Процесс должен быть выстроен более справедливо. Проще говоря, если введена новая цена за эту услугу, то должно измениться и качество.

Также должна появиться стратегия внедрения раздельного сбора отходов, когда люди будут получать выгоду в виде снижения тарифов. Да, сегодня нередко можно услышать разговоры о том, что наши граждане не готовы к раздельному сбору. Я побывал во многих дворах и знаю, что это не так. Проблема заключается в другом. Некоторым на кухне в 6 кв. м нужно собирать мусор в четыре пакета, а потом еще и непонятно куда это всё нести.

Поэтому сначала надо создать инфраструктуру, о чем следует позаботиться региональному оператору. После этого начнется долгая и кропотливая работа с гражданами, будут использованы образовательные подходы, например в школах. За один день нельзя изменить людей, но мы должны сначала создать все условия и показать, что раздельный сбор — это удобно, разумно, практично, да еще и выгодно.

Автор — руководитель исполкома «Общероссийского народного фронта»

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