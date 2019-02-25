Минпромторг возобновит программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

Министерство промышленности и торговли с 1 марта возобновит действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ходе рабочей встречи с главой государства министр информировал его об основных показателях развития реального сектора экономики за 2018 год. Кроме того, Путин и Мантуров отдельно обсудили ситуацию в автомобильной промышленности.

«Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», — доложил Мантуров президенту. В правительстве согласовали объем бюджетных ассигнований, добавил глава Минпромторга.

«Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — цитирует Мантурова в понедельник, 25 февраля, сайт Кремля.

Программы предполагали предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля российского производства с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. В 2018 году они действовали с 1 января по 16 мая.

В апреле 2018 года стало известно, что жители Дальнего Востока могут приобретать новые автомобили по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» со значительной скидкой: Минпромторг России заявил о повышении ее с 10 до 25%.

Тогда Мантуров заявил, что мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем Востоке импортных бывших в употреблении автомобилей.