Прямой эфир

Минпромторг возобновит программы «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль»

0
Фото: РИА Новости/Михаил Климентьев
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Министерство промышленности и торговли с 1 марта возобновит действие программ «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль». Об этом на встрече с президентом России Владимиром Путиным сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

В ходе рабочей встречи с главой государства министр информировал его об основных показателях развития реального сектора экономики за 2018 год. Кроме того, Путин и Мантуров отдельно обсудили ситуацию в автомобильной промышленности.

«Владимир Владимирович, мы с 1 марта в этом году продолжаем запускать хорошо зарекомендовавшую себя программу: социальные программы «Первый автомобиль», «Семейный автомобиль», — доложил Мантуров президенту. В правительстве согласовали объем бюджетных ассигнований, добавил глава Минпромторга.

«Поэтому рассчитываем, что это даст дополнительный прирост производства и поддержит автомобильную промышленность», — цитирует Мантурова в понедельник, 25 февраля, сайт Кремля.

Программы предполагали предоставление кредитной организацией скидки на уплату первоначального взноса по кредиту в 10% от стоимости приобретаемого автомобиля российского производства с последующим возмещением затрат из федерального бюджета. В 2018 году они действовали с 1 января по 16 мая.

В апреле 2018 года стало известно, что жители Дальнего Востока могут приобретать новые автомобили по программам «Первый автомобиль» и «Семейный автомобиль» со значительной скидкой: Минпромторг России заявил о повышении ее с 10 до 25%.

Тогда Мантуров заявил, что мера позволит достичь примерного стоимостного паритета новых автомобилей российского производства и популярных на Дальнем Востоке импортных бывших в употреблении автомобилей.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Мантуров назвал дату старта массовой продажи автомобиля Aurus
Мантуров заявил о планах Минпромторга наладить производство Aurus в ОАЭ

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017