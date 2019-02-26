Бизнес не должен постоянно ходить под статьей. С такими словами обратился президент к Федеральному собранию на прошлой неделе. Нельзя сказать, что эта тема прозвучала неожиданно — все-таки вопросы гуманизации уголовного законодательства в экономической сфере звучат в каждом «наказе» главы государства с 2008 года. Но, учитывая последовавший глубокий анализ ситуации и поручение собрать по новой систему контроля бизнеса, можно сказать, что государство переосмыслило урон, который сегодня наносят частному сектору безосновательные претензии проверяющих и правоохранительных органов.

Неочевидно, но факт: излишнее внимание влияет на отток бизнеса — крупного за границу, малого и среднего — в «серую» зону. Отсюда у нас стабильное место в топ-5 рейтинга крупнейших теневых экономик мира и стран-лидеров по оттоку долларовых миллионеров.

Несмотря на это, количество проверок на нет до сих пор не сходит, даже несмотря на надзорные каникулы. Мораторий помог сократить число плановых «визитов» на предприятия в среднем на 40–50%, а в некоторых регионах вдвое. Но его стали обходить за счет внеплановых проверок и административных расследований.

С 2010 года Генеральная прокуратура выявила почти полмиллиона нарушений закона в работе контролеров. Около 90 тыс. виновных должностных лиц были привлечены к административной и дисциплинарной ответственности. Всего же за девять лет прокуроры отклонили 4 млн из 8 млн проверочных мероприятий. То есть в половине из них нет вообще никакой нужды.

Еще одна проблема — избыток требований к бизнесу и нормативно-правовых актов. Неудивительно, что контролеры и сами уже запутались чем руководствоваться, если учесть, что к сегодняшнему дню скопилось больше 9 тыс. нормативных актов, приписывающих подробные установки. Многие из них достались нам в наследство с советских времен и сейчас стали мемами в интернете.

Всем известен случай, когда к бизнесмену приходит с проверкой инспектор и, глядя на висящую на щите лопату, начинает выписывать одно нарушение за другим: не так висит, не так окрашена. На что предприниматель выбрасывает лопату и говорит: «Пишите только одно нарушение, лопаты нет». Проблема в том, что не все коммерсанты такие смышленые, а на практике это всё выглядит не так комично.

К нам поступают жалобы на то, что проверяющие из разных инстанций приходят в одно и тоже время, а потом штрафуют за посторонних лиц на предприятии.

Или вот еще пара анекдотичных эпизодов уже из другого ведомства. В Горно-Алтайске двух владельцев батутов наказали за одинаковые цены на свои услуги, а небольшой ларек в Новосибирске признали монополистом на рынке попкорна, правда, в рамках торгового центра. Но цену за этот статус определили в 2 млн рублей.

Талмуды правил приравнивают проверки к гиперчувствительному металлодетектору, который реагирует даже на железо в поливитаминах. Для недобросовестных служащих это отличное коррупционное подспорье, благодаря которому нарушение можно найти на ровном месте. Усугубляет ситуацию и тот факт, что по результатам проверки за одно и то же нарушение могут применяться разные виды санкций.

Если мы хотим, чтобы бизнес в стране развивался, необходимо обеспечить ему четкие и логичные правила игры. Поэтому, перелопачивая все нынешние нормативно-правовые акты, которые прекратят свое действие уже через два года, необходимо во главу угла поставить более осмысленный подход.

В этом плане цифровая платформа для размещения жалоб на контролеров, создать которую поручил президент, — первый шаг в перестройке всей системы. Теперь на всех уровнях увидят не только реальное количество таких обращений, но и обоснованность предъявляемых претензий. А значит, будет проще принимать оперативные решения по каждому конкретному случаю и анализировать ситуацию в целом, донастраивать в режиме онлайн.

Любая проверка должна проходить не отчетности ради, а лишь при необходимости. А наказание — применяться в случае, когда нарушение несет риски для жизни и здоровья людей или снижает качество поставляемых на рынок товаров и услуг.

Более того, список требований к бизнесу должен быть разделен по отраслям для конкретных предприятий и умещаться в одну брошюру-памятку, так называемый гайдлайн. Сверяя свою компанию по этому листу, предприниматель сможет заранее прогнозировать и устранять все возможные нарушения. Ему больше не придется держать целый штат бухгалтеров и юристов, которые только и делают, что готовят отчетность для инспекторов разных регалий.

Сэкономит бизнес, сэкономит государство. Причем немало. Ущерб, который наносит избыточный контроль, по самым скромным оценкам, приравнивают к 1,5% ВВП. Бизнес-сообщества, правда, говорят о 7,5%. Как бы то ни было, сумма существенная и предприятиям она бы явно не помешала.

Автор — сопредседатель «Деловой России»

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