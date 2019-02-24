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Россияне стали чаще перечислять друг другу деньги

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Михаил Терещенко
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Россияне стали чаще переводить друг другу деньги, но меньшими суммами. В 2018 году число трансакций увеличилось на 110%, а среднегодовой размер онлайн-перевода между физлицами составил 6,7 тыс. рублей. Об этом свидетельствуют данные, предоставленные «Известиям» банками из топ-30 и платежным сервисом «Яндекс.Деньги».

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Растет и среднее количество переводов на пользователя, в первую очередь на Дальнем Востоке, отметили в платежном сервисе. При этом максимальный среднегодовой перевод зафиксирован в Центральном и Северо-Западном федеральных округах (свыше 3 тыс. рублей), а минимальный — в Северо-Кавказском округе. Среднегодовой размер банковского перевода составил 10,7 тыс. рублей.

При этом всё больше граждан перечисляют средства с помощью смартфонов. Эксперты объясняют это удобством и безопасностью подобного способа передачи. Вместе с тем в прошлом году мошенники массово рассылали по всему миру вирусные программы. По мнению специалистов, активное внедрение смартфонов приведет к увеличению количества подобных атак.

Представители банков отметили, что общее число переводов будет расти и дальше, а запуск системы быстрых платежей ускорит переход клиентов в цифровые услуги.

Полную версию материала читайте в свежем номере «Известий» от 25 февраля.

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