Иркутский ветеран в 92 года намерен сдать нормы ГТО

Ветеран Великой Отечественной войны из Иркутска 92-летний Константин Познянский готовится к сдаче нормативов ГТО. Об этом в субботу, 23 февраля, сообщил телеканал «Мир 24».

Ветеран начинает утро с пробежек и физических упражнений на свежем воздухе.

«Я считаю, закалка — (и не будет. — Ред.) никакого чиха, никакого кашля», — говорит Познянский.

Он занимается спортом с детства, несмотря на два инсульта, на здоровье не жалуется и врачей посещает только для профилактики.

В июне 2018 года стало известно, что гору Белуху, которая считается высшей точкой Алтайских гор, покорил ветеран войны в Афганистане Рафаэль Исхаков из Башкирии. Он стал первым человеком, который сделал это, передвигаясь с помощью протеза.