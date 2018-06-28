Прямой эфир

Человек на протезе впервые покорил одну из самых высоких гор России

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Гору Белуху, которая считается высшей точкой Алтайских гор, покорил ветеран войны в Афганистане Рафаэль Исхаков из Башкирии. Он стал первым человеком, который сделал это, передвигаясь с помощью протеза.

Как уточняет Сибирское агентство новостей, Исхаков входил в группу из четырех человек. Она начала экспедицию из села Тюнгур Усть-Коксинского района республики Алтай 11 июня. Путешественники достигли вершины Белухи 16 июня. Ее высота — 4509 м.

Для ветерана Афганистана это восхождение — не первое. В 2016 году он поднимался на Эльбрус. По его признанию, Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса.

Белуха считается одной из самых высоких гор России. Она венчает Катунский хребет.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Вертолетные туры на Маньпупунер в Коми начнутся в июле
Мужчина пройдет пешком от Иркутска до Владивостока ради похудения

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 70194 от 21 июня 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017