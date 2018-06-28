Человек на протезе впервые покорил одну из самых высоких гор России

Гору Белуху, которая считается высшей точкой Алтайских гор, покорил ветеран войны в Афганистане Рафаэль Исхаков из Башкирии. Он стал первым человеком, который сделал это, передвигаясь с помощью протеза.

Как уточняет Сибирское агентство новостей, Исхаков входил в группу из четырех человек. Она начала экспедицию из села Тюнгур Усть-Коксинского района республики Алтай 11 июня. Путешественники достигли вершины Белухи 16 июня. Ее высота — 4509 м.

Для ветерана Афганистана это восхождение — не первое. В 2016 году он поднимался на Эльбрус. По его признанию, Белуха оказалась намного сложнее и опаснее Эльбруса.

Белуха считается одной из самых высоких гор России. Она венчает Катунский хребет.