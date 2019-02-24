Поезд с выставкой «Сирийский перелом» отправился по городам России
Поезд с выставкой «Сирийский перелом» отправился по городам России. Среди экспонатов — трофейное вооружение, изъятое у боевиков в арабской республике. Кроме того, в одном из вагонов развернута выставка работ художников и фронтовых фотографов.
Поезд с выставкой «Сирийский перелом» отправился по городам России. Среди экспонатов — трофейное вооружение, изъятое у боевиков в арабской республике. Кроме того, в одном из вагонов развернута выставка работ художников и фронтовых фотографов.