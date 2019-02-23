Дима Билан дал трехчасовой концерт со сломанной ногой
Дима Билан со сломанной ногой дал трехчасовой концерт в Санкт-Петербурге. 18 февраля он поскользнулся на льду и получил двойной перелом. После концерта певец вернулся в больницу, где его ждет операция — будут вставлять пластину.
Дима Билан со сломанной ногой дал трехчасовой концерт в Санкт-Петербурге. 18 февраля он поскользнулся на льду и получил двойной перелом. После концерта певец вернулся в больницу, где его ждет операция — будут вставлять пластину.