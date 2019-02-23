Видео с танцем стриптизерши в отделе полиции заинтересовало МВД Бурятии

МВД Бурятии проведет служебную проверку после публикации в соцсетях видео из Октябрьского отдела полиции в Улан-Удэ. Поздравить правоохранителей с 23 февраля пришла стриптизерша, которая исполнила для них эротический танец в нижнем белье.

Судя по ролику, сидящие за столом с тортами правоохранители были смущены таким смелым подарком. При этом присутствовавшие в зале женщины смеялись и аплодировали танцовщице.

В МВД Бурятии такой подарок не оценили. Теперь в главке намерены установить должностных лиц, которые нарушили нормы профессиональной этики и служебную дисциплину. По итогам проверки они будут привлечены к строгой дисциплинарной ответственности, отмечает РЕН ТВ.

Ранее в феврале жительница Южной Африки подала иск в суд на труппу стиптизеров Dreamboys после получения травмы глаз на их выступлении. 58-летняя женщина утверждает, что сидела в первом ряду. Во время представления один из танцоров сорвал с себя брюки и задел ее лицо. В результате зрительница, по ее словам, ослепла на левый глаз и временно ослепла на правый.