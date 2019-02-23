В Судане ввели режим чрезвычайного положения

Власти Судана приняли решение ввести в стране режим чрезвычайного положения сроком на один год. Об этом заявил в эфире национального телевидения президент страны Омар аль-Башир, пишет ТАСС в субботу, 23 февраля.

По словам суданского лидера, эти радикальные меры помогут стабилизировать обстановку в стране и провести экономические реформы для выведения Судана из кризиса, пишет «Газета.ру». Он также объявил о роспуске правительства национального примирения и отстранил от должности губернаторов всех провинций, пообещав сформировать новое компетентное правительство.

В середине декабря в восточноафриканской стране начались акции протеста в связи с повышением цен на хлеб, муку и топливо. Демонстранты потребовали отставки президента, находящегося у власти уже 30 лет. По мнению жителей страны, действующее правительство привело Судан к упадку экономики.

10 января The Times опубликовала статью, в которой говорится о предполагаемой поддержке «русскоязычными наемниками» суданского президента Омар аль-Башира. По данным издания, глава африканской страны столкнулся с крупнейшей за 30 лет его правления волной антиправительственных протестов.

28 января пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что российские инструкторы работают в Судане на законной основе — их работа осуществляется «в рамках двусторонних российско-суданских отношений, абсолютно легитимно».