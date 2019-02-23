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В США найден мертвым 30-летний внук Кларка Гейбла

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Фото: wikipedia.org
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Кларк Гейбл III — внук знаменитого американского актера и звезды фильма «Унесенные ветром» — был найден 22 февраля мертвым в Далласе, пишет TMZ.

Гейблу было 30 лет, он сам являлся модель, актером и телеведущим. Долгое время вел реалити-шоу «Мошенники», в котором разоблачали неверных жен и мужей.

В 2011 году был осужден за хулиганство с лазерной указкой — актер светил на вертолет.

По словам, родственников погибшего, он не страдал от серьезных заболеваний.

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