24 февраля в Москве состоится велопробег
24 февраля в Москве состоится праздничный зимний велопробег. Старт и финиш — в парке Горького на Пушкинской набережной столицы. Дистанция — вдоль реки Москвы: всего участники преодолеют 12 км. Зимний велопробег приурочен к 112-летию Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.
24 февраля в Москве состоится праздничный зимний велопробег. Старт и финиш — в парке Горького на Пушкинской набережной столицы. Дистанция — вдоль реки Москвы: всего участники преодолеют 12 км. Зимний велопробег приурочен к 112-летию Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова.