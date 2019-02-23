На Северном флоте успешно испытана атомная субмарина проекта «Борей-А»
На Северном флоте успешно испытана головная атомная подводная лодка проекта «Борей-А».
Еще четыре атомохода этой серии заложены на российских верфях.
«Бореи» несут на себе 16 ядерных ракет «Булава» радиусом поражения 9 тыс. км.
На Северном флоте успешно испытана головная атомная подводная лодка проекта «Борей-А».
Еще четыре атомохода этой серии заложены на российских верфях.
«Бореи» несут на себе 16 ядерных ракет «Булава» радиусом поражения 9 тыс. км.