Группе «Любэ» исполнилось 30 лет. По мере роста группа не меняла состав, зато серьезно разнообразила стиль.

Юбилей группы заслонил день рождения самого Расторгуева: 21 февраля ему стукнуло 62. Праздник отметят ударно — в конце этой недели «Любэ» дает три концерта в Москве.