В Ботаническом саду Нью-Йорка открылась выставка орхидей

Бетонные джунгли Нью-Йорка расцвели тысячами ароматных цветов. В Ботаническом саду открывается 17-я ежегодная выставка орхидей. Это не просто цветы в горшках в оранжерее — из них создают настоящие инсталляции.

В саду Бронкса собрали самые разные сорта, формы и расцветки орхидей. Цветочная весна будет радовать посетителей выставки до 28 апреля.