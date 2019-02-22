Реконструкция челябинского вокзала начнется во II квартале 2019 года

На II квартал этого года запланирована масштабная реконструкция железнодорожного вокзала Челябинска. В здании модернизируют инженерные системы, реконструируют платформы, полностью перепланируют первый этаж.

«Особое внимание будет уделено транспортной безопасности: на входах в дополнение к рамкам-металлодетекторам появятся рентгеновские установки для досмотра багажа»,

— рассказали 1obl.ru в пресс-службе ЮУЖД.

В правом крыле будет зал с кассами открытого типа и электронной очередью, в левое поместят камеры хранения, медпункт, санитарные и душевые комнаты.

Напомним, реконструкцию железнодорожного вокзала в Уфе завершат в декабре 2021 года. Об этом рассказал главный инженер Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев. Будут полностью модернизированы первый и второй этажи вокзала, подземный тоннель, залы ожидания, перроны. Привокзальную территорию благоустроят. Планируется создать высокие пассажирские платформы.