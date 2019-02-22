Дюков подтвердил уход с поста председателя совета директоров «Зенита»

Александр Дюков после назначения на пост президента Российского футбольного союза (РФС) заявил об уходе с поста председателя совета директоров санкт-петербургского ФК «Зенит». Об этом он рассказал на пресс-конференции.

«Пост председателя совета директоров «Зенита» я сегодня собираюсь покинуть. И то время, что тратил на «Зенит», буду отдавать РФС. Правда, похоже, сначала работа в РФС будет отнимать больше времени, чем «Зенит», — цитирует Дюкова RT.

Он также заявил о намерении усилить работу по направлению развития футбола для инвалидов, пишет ТАСС. Функционер отметил, что «это должна быть постоянная ответственность, а не факультатив».

Александра Дюкова избрали на пост главы РФС 22 февраля в ходе внеочередной конференции организации в Москве. Известно, что его кандидатуру выдвинули 63 организации, являющиеся членами РФС. Также сообщалось, что Дюков был единственным кандидатом на должность.