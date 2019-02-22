Самую большую на юге России коллекцию сирени представят в Симферополе

В Ботаническом саду Крымского федерального университета им. Вернадского в Симферополе будет представлена самая большая на юге России коллекция сирени. Она станет доступна в апреле.

Сирингарий ботсада занимает площадь в 1,5 га. Коллекция насчитывает 76 наименований сирени. В ней представлены растения из ботсада биологического факультета МГУ им. Ломоносова, Национального ботсада им. Гришко НАНУ, Центрального ботсада Белоруссии, Криворожского ботсада, рассказала куратор сирингария Ирина Савушкина.

По ее словам, которые приводит ИА «Крыминформ», вместе с сиренью высадят 13 экземпляров древовидного пиона — крупных цветов с широкой гаммой оттенков. Также в состав экспозиции включены декоративные кустарники и многолетние травянистые растения.

В этом году ботсад КФУ будет отмечать 15-летие с момента основания. Это единый историко-природный комплекс, занимающий площадь в 32 га. В него включены усадьбы академика Палласа и графа Воронцова. Основную часть занимает дендрарий.

Ранее сообщалось, что в ботсаду МГУ «Аптекарский огород» расцвела «мозолистая» орхидея.