США показали на видео новейший истребитель F-21 для Индии
Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила новый истребитель F-21, предназначенный для вооруженных сил Индии.
Самолет будет производиться совместно с индийской корпорацией Tata на территории страны, отмечается в пресс-релизе компании.
Отмечается, что часть комплектующих будут поставлять непосредственно из США.
В США назвали совместное производство возможностью для Индии «интегрироваться в крупнейшую мировую экосистему истребителей».
1 февраля сообщалось, что у новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 обнаружили ряд серьезных недоработок, в том числе Пентагон выявил проблемы с надежностью, долговечностью и точностью.
Производством F-35 также занимается Lockheed Martin.