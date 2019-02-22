США показали на видео новейший истребитель F-21 для Индии

Американская военно-промышленная корпорация Lockheed Martin представила новый истребитель F-21, предназначенный для вооруженных сил Индии.

Самолет будет производиться совместно с индийской корпорацией Tata на территории страны, отмечается в пресс-релизе компании.

Отмечается, что часть комплектующих будут поставлять непосредственно из США.

В США назвали совместное производство возможностью для Индии «интегрироваться в крупнейшую мировую экосистему истребителей».

1 февраля сообщалось, что у новейшего американского истребителя пятого поколения F-35 обнаружили ряд серьезных недоработок, в том числе Пентагон выявил проблемы с надежностью, долговечностью и точностью.

Производством F-35 также занимается Lockheed Martin.