Кошка Лагерфельда объявила о трауре после смерти хозяина

Траурная вуаль и черная шляпка. Любимица Карла Лагерфельда тоже скорбит по любимому хозяину. Кошка Шупетт в соцсетях поблагодарила всех, кто выразил свои соболезнования. Главная наследница многомиллионного состояния кутюрье объявила о трауре. В посте Шупетт написала, что постарается жить без папочки как независимая женщина.

«Кайзер моды» Карл Лагерфельд скончался 19 февраля в возрасте 85 лет во Франции.