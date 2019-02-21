Почти 170 лифтов заменят в Липецке в 2019 году

В Липецке в 2019 году планируют заменить 168 лифтов в многоквартирных домах, еще 19 единиц лифтового оборудования заменят в Ельце. Стоимость работ оценили в 429,9 млн рублей.

Начать замену планируют в конце февраля, все конкурсные процедуры по отбору подрядчиков уже проведены. Отмечается, что в четырех домах средства на капремонт находятся на специальных счетах, в связи с чем подрядчиков будут выбирать сами собственники жилья, пишет GOROD48.

В этом году предполагают модернизировать лифтовое оборудование в 187 многоквартирных домах на общую сумму 429,9 млн рублей.

Работы проводятся в рамках программы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах.