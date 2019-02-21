Прямой эфир

Почти 170 лифтов заменят в Липецке в 2019 году

0
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Липецке в 2019 году планируют заменить 168 лифтов в многоквартирных домах, еще 19 единиц лифтового оборудования заменят в Ельце. Стоимость работ оценили в 429,9 млн рублей.

Начать замену планируют в конце февраля, все конкурсные процедуры по отбору подрядчиков уже проведены. Отмечается, что в четырех домах средства на капремонт находятся на специальных счетах, в связи с чем подрядчиков будут выбирать сами собственники жилья, пишет GOROD48.

В этом году предполагают модернизировать лифтовое оборудование в 187 многоквартирных домах на общую сумму 429,9 млн рублей.

Работы проводятся в рамках программы ускоренной замены лифтового оборудования в многоквартирных домах.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Оренбургская область вышла в лидеры по программе замены лифтов
Жильцы оплачивали неработающие лифты в Иркутской области

 

 

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017