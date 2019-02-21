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Оренбургская область вышла в лидеры по программе замены лифтов

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В Оренбургской области за последние четыре года в пять раз увеличили количество модернизированных подъемных механизмов. Реализация проекта по ускоренной замене лифтового оборудования в многоквартирных домах Оренбургской области отмечена Фондом содействия реформированию ЖКХ России.

Как отметил глава регионального минстроя Александр Полухин, объемы замены лифтового оборудования в домах на территории области ежегодно увеличиваются. Так, до 2014 года ежегодно осуществлялся ремонт 50 лифтов, затем показатель вырос и стал достигать от 100 до 300 единиц в год, пишет РИА «Оренбуржье».

В 2018 году были заменены 344 лифта в 92 домах. В январе 2019 года были завершены монтажные работы еще 22 подъемников в восьми домах.

На данный момент идут поиски подрядных организаций для капитального ремонта еще 88 единиц оборудования.

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