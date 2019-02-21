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ЦБ решил ограничить доступ к форексу неквалифицированным инвесторам

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Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев
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Центробанк считает необходимым изменить правила доступа к рынку форекс. К торгам планируется допускать только квалифицированных инвесторов. Об этом в интервью ТАСС рассказал заместитель председателя регулятора Владимир Чистюхин.

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По словам чиновника, работа над соответствующим законопроектом сейчас завершается. Документ не только закроет неквалифицированным экспертам доступ к торгам, но и снизит максимальное кредитное плечо с 1 к 50 до 1 к 30.

Нововведение точно сократит число пользователей услуг, но до какой степени — зависит от того, какая конструкция закона будет принята, отметил Чистюхин.

«Если будет принят подход, что те, кто уже получил доступ к каким-то сегментам рынка, то они в них и остаются — тогда влияние будет минимальным», — отметил он. Если для доступа потребуется в любом случае проходить квалификацию, число пользователей может очень существенно упасть.

В декабре 2018 года ЦБ отозвал лицензии у пяти из девяти форекс-дилеров, работающих в России, поскольку они завлекали людей в иностранные юрисдикции. 

Число клиентов российских дилеров составило около 2 тыс. человек, в то время по факту на форексе торгуют 500–600 тыс. россиян. Эксперты отметили, что 90% участников рынка разоряются в первый год торгов и выручка дилеров почти полностью состоит из клиентских депозитов.

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