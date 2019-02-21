Аргентина с 2020 года запретит производство, экспорт и импорт ртутных градусников

Производство, экспорт и импорт ртутных градусников с 2020 года запретят в Аргентине. Соответствующее решение правительства страны было опубликовано в среду, 20 февраля.

«С 1 января 2020 года в нашей стране нельзя будет производить, импортировать или экспортировать большую часть продукции с ртутью», — цитирует «РИА Новости» документ.

Данное решение принято во исполнение Минаматской конвенции о ртути, принятой в Японии в 2013 году и подписанной многими странами. Она направлена на защиту людей и окружающей среды от антропогенных выбросов от ртути и ее соединений.

19 ноября около 220 учеников и учителей были эвакуированы из здания школы № 19 в поселке Товарковский Тульской области из-за киндер-сюрприза с ртутью, который девочка принесла с собой.