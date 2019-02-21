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Зимбабве решило отвязаться от доллара и ввести новую валюту

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Фото: REUTERS/Philimon Bulawayo
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Зимбабве, с 2009 года использовавшее в качестве национальной валюты доллар США, решило создать новую собственную валюту. Об этом в четверг, 21 февраля, сообщило издание The Wall Street Journal.

При этом суррогатная валюта, которая официально называется долговыми расписками и привязана к американскому доллару, больше не подлежит обмену с ним в соотношении 1:1, а будет торговаться на новом межбанковском валютном рынке.

Отмечается, что одной из причин «отвязки» стал дефицит наличных долларов США, которые резко подорожали на черном рынке, тогда как «электронные» доллары по-прежнему менялись по курсу 1:1.

3 августа 2018 года действующий лидер Зимбабве Эммерсон Мнангагва победил на выборах президента. Он занял государственный пост после отстранения от власти Роберта Мугабе, который правил страной около 40 лет.

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