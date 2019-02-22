Одной из центральных тем в послании президента Федеральному собранию стала борьба с бедностью. Цель снизить ее вдвое глава государства поставил еще год назад и зафиксировал в майском указе.

Сегодня в России 13% населения — или примерно 19 млн человек — бедные, то есть те, кто имеет доходы ниже прожиточного минимума. Еще примерно 10% населения у черты бедности. Если оценивать нас по границам бедности стран Евросоюза (уровнем 50–60% от медианного дохода), то за чертой окажется 18–25% российского населения. Это данные официальной статистики. И это очень много. При этом уровень неравенства таков, что доходы 65% населения ниже среднедушевого денежного дохода.

Но если бы бедными были в равной степени все возрастные и социальные группы. Бедность семей с детьми — главный фактор демографического и социального неблагополучия. И на их поддержку было направлено основное внимание президента. Это справедливо.

По данным Росстата, 78% всех бедных домохозяйств — семьи с детьми. И 90% дефицита денежных доходов приходится на малышей и их родителей: 37% на многодетных, 34% — на семьи с двумя детьми. С рождением каждого ребенка в прогрессии растет риск попасть в число бедных. Задачу исключить или свести к минимуму этот риск должны новые меры.

Конечно, среди семей с детьми есть неравенство в доходах, ведь с каждым ребенком у женщины меньше возможностей вернуться на работу. Поэтому теме яслей было уделено особое внимание. Но самое большое неравенство семей с детьми — в расходах. Такое положение является вершиной социальной несправедливости. Фактически граждане, которые вносят наибольший вклад в будущий человеческий ресурс страны, несут сегодня самые большие риски социального неблагополучия. И, напротив, для тех, кто не имеет детей, эти риски минимальные. И это не только угроза принципам социальной справедливости, это вызов демографической устойчивости и национальной безопасности страны.

Сегодня основную инвестиционную нагрузку в подъем демографии несут родители. Так называемый детский бюджет — инвестиции из федерального бюджета на поддержку семей с детьми с учетом материнского капитала колеблется в последние годы в пределах 0,5–0,7% валового национального продукта. Сколько добавляют регионы, Минфин не считает, но всё равно этот уровень не превышает 1%. Тогда как в европейских странах, в которых есть программы поддержки рождаемости, уровень инвестиций в семейную политику составляет 3–4% ВВП, во Франции, например, 5–6% ВВП. Причем более 30% этих средств во Франции — это перераспределение налогов по принципу семейного налогообложения, учитывающего иждивенческую нагрузку на семью.

Поэтому предложение президента внедрить семейное налогообложение можно назвать прорывным, по своей значимости не уступающим введению программы материнского капитала, но затрагивающего интересы всех семей с детьми. Это реальная связь экономики труда с семейной политикой, стимулирование занятости и альтернатива прогрессивному налогообложению.

Можно рассчитывать, что последние решения президента позволят изменить ситуацию. Теперь расширится круг получателей пособия на первого ребенка, благодаря ипотечным каникулам, продлению субсидирования ставки и компенсации в 450 тыс. рублей будет легче рассчитаться за жилищный кредит.

Очевидно, что семейная и детская темы получат развитие на региональном уровне. Во многих субъектах РФ многодетные семьи освобождены от уплаты налогов на имущество. Надеюсь, после объявления инициатив президента список регионов расширится.

Достаточно ли будет этих мер для роста рождаемости, покажет время. Но они точно переломят ситуацию с бедностью семей с детьми.

Автор — гендиректор Института научно-общественной экспертизы, руководитель рабочей группы по социальной политике Экспертного совета при правительстве РФ, член Общественной палаты РФ

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