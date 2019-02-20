Пляжи Севастополя откроют до 15 мая

Пляжи Севастополя должны ввести в эксплуатацию до 15 мая. Соответствующее распоряжение по подготовке к летнему сезону 2019 года издало правительство Севастополя. Документ опубликован на официальном сайте исполнительной власти города.

«Проведение мероприятий по подготовке пляжей города Севастополя — 1 июня. Мероприятия по вводу в эксплуатацию пляжей города — 15 мая», — приводит текст документа онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также документ предусматривает перечень из 36 мероприятий со сроками и исполнителями. Так, согласно плану в период с 1 апреля по 1 мая будут проведены «месяц чистоты» и два субботника.

К открытию городских пляжей планируют завершить высадку цветов, покос травы, нанести разметку, установить предупреждающие знаки на оползнеопасных участков побережья и провести другие необходимые работы.