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Пляжи Севастополя откроют до 15 мая

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Пляжи Севастополя должны ввести в эксплуатацию до 15 мая. Соответствующее распоряжение по подготовке к летнему сезону 2019 года издало правительство Севастополя. Документ опубликован на официальном сайте исполнительной власти города.

«Проведение мероприятий по подготовке пляжей города Севастополя — 1 июня. Мероприятия по вводу в эксплуатацию пляжей города — 15 мая», — приводит текст документа онлайн-газета «Новый Севастополь».

Также документ предусматривает перечень из 36 мероприятий со сроками и исполнителями. Так, согласно плану в период с 1 апреля по 1 мая будут проведены «месяц чистоты» и два субботника.

К открытию городских пляжей планируют завершить высадку цветов, покос травы, нанести разметку, установить предупреждающие знаки на оползнеопасных участков побережья и провести другие необходимые работы.

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