Путин назвал нацпроекты историческим шансом для развития российской экономики

Нацпроекты позволят развивать в России высокие технологии, подчеркнул президент страны Владимир Путин во время оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля в Москве.

«В России сейчас формируется колоссальный спрос на промышленную и высокотехнологичную продукцию. Это историческая возможность для качественного роста российского бизнеса, для машино- и танкостроения, для электроники, для других отраслей», — заявил глава государства.