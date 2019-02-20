Путин заявил о готовности России к переговорам по разоружению

Глава государства отметил: Россия готова к переговорам по разоружению. Но прежде всего другая сторона должна быть открыта к диалогу.

«Уже говорил и хочу повторить: мы готовы к переговорам, но стучаться в закрытую дверь больше не будем», — заявил президент России во время оглашения послания Федеральному собранию в Москве 20 февраля.