Путин признал устаревшим договор о РСМД

Владимир Путин: США должны были честно обосновать свой выход из ДРСМД.

«Да, действительно, с момента заключения этого договора в 1987 году произошли серьезные изменения в мире. Многие страны развивали и продолжают развивать данный вид вооружения, а Россия и США — нет. Мы сами себя добровольно в этом ограничиваем. Такое положение дел может вызывать вопросы. Нашим американским партнерам нужно было так честно и сказать, а не использовать надуманные обвинения в адрес России для обоснования своего одностороннего выхода из договора», — заявил глава государства во время оглашения послания Федеральному собранию 20 февраля.