В Москве построят центр экстремальных видов спорта

Многофункциональный развлекательный центр с горнолыжными и водными комплексами планируют построить в новой Москве. Об этом рассказал глава столичного департамента развития новых территорий Владимир Жидкин в ходе X финансового форума в Москве.

По его словам, комплекс разместится около строящейся станции метро «Прокшино» на площади порядка 70 га, пишет РИАМО. Инициатором проекта выступила компания «А101».

Жидкин добавил, что план проекта предусматривает строительство горнолыжного комплекса и площадок для других экстремальных видов спорта, а также под стеклянным куполом разместить всесезонный развлекательный центр на воде, где также организуют океанический берег.

18 февраля сообщалось, что павильон для свадеб построят в усадьбе Люблино в Москве.