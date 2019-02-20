Путин рассказал о стратегическом развитии России

Президент Росси Владимир Путин обратился с ежегодным посланием к Федеральному собранию. Он подчеркнул, что основой развития страны станут национальные проекты, ориентированные на улучшение качества жизни всех поколений.

Он подчеркнул, что задачи России носят долгосрочный характер.По его словам, страна уже прошла период формирования задач и определения целей.