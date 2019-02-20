Смартфоны Samsung Galaxy S10 случайно показали по телевидению до анонса

Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 до официальной презентации случайно показали по норвежскому телевидению. Об этом 20 февраля сообщает «Газета.ru».

Ролик был показан на одном из самых популярных телеканалов в Осло. Некоторые телезрители записать его на свои смартфоны и выложить на YouTube, однако вскоре администрация видеохостинга удалила его.

В Сети также «слили» его технические характеристики. Согласно описаниям, сканер отпечатка пальца у смартфона расположен под экраном, а на задней панели установлена тройная камера.

Однако не исключено, что показанный ролик был фейком, показанным для привлечения зрительского внимания к официальной презентации Samsung Galaxy S10, которая намечена на 20 февраля.

В конце декабря сообщалось, что Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся экраном. В патенте на разработку под названием «Устройство со скручивающимся экраном» отмечается, что телевизор будет складываться по вертикали в своеобразный свиток.