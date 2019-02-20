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Смартфоны Samsung Galaxy S10 случайно показали по телевидению до анонса

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Фото: TASS/ZUMA
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Флагманские смартфоны Samsung Galaxy S10 до официальной презентации случайно показали по норвежскому телевидению. Об этом 20 февраля сообщает «Газета.ru».

Ролик был показан на одном из самых популярных телеканалов в Осло. Некоторые телезрители записать его на свои смартфоны и выложить на YouTube, однако вскоре администрация видеохостинга удалила его.

В Сети также «слили» его технические характеристики. Согласно описаниям, сканер отпечатка пальца у смартфона расположен под экраном, а на задней панели установлена тройная камера.

Однако не исключено, что показанный ролик был фейком, показанным для привлечения зрительского внимания к официальной презентации Samsung Galaxy S10, которая намечена на 20 февраля.

В конце декабря сообщалось, что Samsung запатентовала гибкий телевизор со сворачивающимся экраном. В патенте на разработку под названием «Устройство со скручивающимся экраном» отмечается, что телевизор будет складываться по вертикали в своеобразный свиток.

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