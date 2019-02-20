Прямой эфир

В новой версии Android может исчезнуть кнопка «Назад»

0
Фото: TASS/ZUMA
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В обновленной версии операционной системы Android, вероятно, исчезнет кнопка «Назад». По мнению программистов портала XDA Developers, владельцев гаджетов на базе операционной системы от Google ждет немало перемен в системе управления жестами.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав утечку кода новой ОС Android Q.

По мнению экспертов, теперь команда возврата будет выполняться как в новых моделях iPhone — быстрым движением влево от кнопки «Домой». Кроме того, анимация переходов станет более плавной и быстрой.

Система управления жестами в Android впервые появилась в 2018 году с выходом операционки Pie. Главным ее отличием от Google Pixel было наличие двух кнопок внизу экрана (плашка и клавиша «Назад») вместо одной.

Ранее стало известно, что в Android Q добавят ночную тему и поддержку 3D-сканера лица. Презентация операционной системы состоится 7 мая.

19 февраля эксперты составили рейтинг из 20 лучших моделей смартфонов, выходивших за последнее время.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Эксперты нашли критическую уязвимость на всех Android-устройствах
Назван Android-смартфон с самой высокой производительностью

 

Подпишитесь и получайте новости первыми
ВКонтакте
Яндекс.Дзен
А также читайте «Известия» в Яндекс Новостях
Прямой эфир

Меню
Подписка на газету
Подписка на новости
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 – 70162 от 16 июня 2017 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2017 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2017