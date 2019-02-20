В новой версии Android может исчезнуть кнопка «Назад»

В обновленной версии операционной системы Android, вероятно, исчезнет кнопка «Назад». По мнению программистов портала XDA Developers, владельцев гаджетов на базе операционной системы от Google ждет немало перемен в системе управления жестами.

К такому выводу эксперты пришли, проанализировав утечку кода новой ОС Android Q.

По мнению экспертов, теперь команда возврата будет выполняться как в новых моделях iPhone — быстрым движением влево от кнопки «Домой». Кроме того, анимация переходов станет более плавной и быстрой.

Система управления жестами в Android впервые появилась в 2018 году с выходом операционки Pie. Главным ее отличием от Google Pixel было наличие двух кнопок внизу экрана (плашка и клавиша «Назад») вместо одной.

Ранее стало известно, что в Android Q добавят ночную тему и поддержку 3D-сканера лица. Презентация операционной системы состоится 7 мая.

19 февраля эксперты составили рейтинг из 20 лучших моделей смартфонов, выходивших за последнее время.